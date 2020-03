Dzieci nienawiści, dzieci pogardy

Tak jak w »Bożym Ciele« nie chcieliśmy dołączać do tych, którzy w filmach szydzą z »Polski B« (choć ja nie lubię i nie używam tego słowa), tak w »Hejterze« chcieliśmy wytrącić z zadowolenia »Polskę A«” – mówił mi scenarzysta nowego filmu Jana Komasy, Mateusz Pacewicz. Po chwili dodał:„Jak jeden krytyk powiedział: »Polskę Ą«”.

Rzeczywiście „Sala samobójców. Hejter” może zirytować warszawkę, bo to kpina, jeśli nie szyderstwo, już nawet nie z „Polski Ą”, ale „Polski ĄĘ”. Już ponoć po mieście niesie się fala oburzenia: „Jak on mógł to zrobić?”.