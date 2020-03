– Apelując o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku pamiętajmy równocześnie, nauczeni doświadczeniami innych krajów, że sprawa jest poważna. Nie wolno jej lekceważyć. Koronawirus to nie tylko sprawa rządu. To sprawa nas wszystkich. To dziś sprawa każdego Polaka – mówił prezydent.

Przypomniał, że na jego prośbę odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu w związku z koronawirusem, a we wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przywódca podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia RBN za "konstruktywny dialog", a opozycji za "odpowiedzialną postawę". – Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem – wskazał prezydent.

– Jako prezydent zwracam się do wszystkich moich rodaków, do wszystkich obywateli, abyśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem pamiętali, że tylko wspólnym działaniem możemy skutecznie go zwalczyć. Naszą bronią jest wiedza, rozsądek i higiena – powiedział Andrzej Duda.

Politykk apeluje, aby otoczyć szczególną opieką seniorów: – Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych – naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko. Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Wzajemnie sobie pomagać. Pokazaliśmy to wielokrotnie. Wiem, że jako Polacy, doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności.