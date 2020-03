Widmo Polsko-Ukrainy

W Polsce przebywa od 1 mln do 2 mln Ukraińców, wielu z nich chce się u nas osiedlić na stałe. Biorąc pod uwagę fatalną sytuację demograficzną naszego kraju, to korzystny trend, szczególnie dla dalszego wzrostu gospodarczego. Może jednak być niebezpieczny cywilizacyjnie i przy złym obrocie spraw doprowadzić do przerodzenia się Polski w państwo wielonarodowe, czyli twór, jakiego nie znamy co najmniej od ośmiu dekad.