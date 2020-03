W Polsce zamkną kościoły? Reaguje była posłanka Kukiz'15

We wtorek przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki opublikował specjalny komunikat ws. koronawirusa. Poprosił w nim o zwiększenie – w miarę możliwości – ilości niedzielnych mszy św., żeby uniknąć dużych zgromadzeń.

"W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, aby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie – w miarę możliwości – liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych" – oświadczył arcybiskup.

Apel Episkopatu nie spodobał się m.in. lewicowym posłankom: Barbarze Nowackiej i Sylwii Spurek, a także Katarzynie Lubnauer z Nowoczesnej.

Do krytycznych głosów wobec władz polskiego Kościoła odniosła się Elżbieta Zielińska. "Zauważyłam, że o zamknięciu kościołów najgłośniej krzyczą ci, co do niego nie chodzą" – napisała na Twitterze była posłanka Kukiz'15.

Jak dotąd w Polsce potwierdzono 25 przypadków koronawirusa. Rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków, a także kin od jutra do 25 marca.