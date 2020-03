"Twarde decyzje zapadają"

Szef KPRM podkreślił w rozmowie z Dorotą Gawryluk, że działania rządu mają charakter wyprzedzający. – Niektóre kraje popełniły ten błąd, że wirus rozprzestrzenił się już na taką skalę iż wyłączanie szkół czy zawieszenie zajęć w szkołach tak naprawdę nie odegrało większej roli z punktu widzenia blokowania rozprzestrzeniania się wirusa – tłumaczył Dworczyk.

– Chcieliśmy zadziałać wyprzedzająco, nie czekać aż tych miejsc, gdzie występuje choroba jest bardzo dużo, ale po prostu zadziałać wyprzedzająco – dodał polityk.

Dworczyk mówił też o "twardych decyzjach", które podejmuje rząd, aby stabilizować sytuację w okresie trwania epidemii koronawirusa. – Wczoraj premier podpisał decyzję o zakazie handlu niektórymi środkami ochronnymi na Allegro. Po to, żeby właśnie nie windować w sposób sztuczny cen. Zresztą nieco wcześniej w USA na eBayu został wprowadzony zakaz też handlu tego rodzaju asortymentem – tłumaczył polityk.

– Tu trzeba być precyzyjnym bardzo. Dlatego że to nie są braki na dziś. To są braki zapasów. I rzeczywiście to jest tak, że dzisiaj wszystkie szpitala mają zapewnione środki do tego, żeby funkcjonowały. Mówimy o tych środkach ochronnych. Natomiast zapasów na tygodnie czy miesiące nie mają. Te środki są uzupełnione z agencji rezerw materiałowych. Trzeba też sobie uczciwie powiedzieć, że to jest problem ogólnoeuropejski, a nawet ogólnoświatowy. Nikt nie był przygotowany na taką sytuację, skalę problemu z którym przyszło nam się zmierzyć – podkreślił Dworczyk.

WHO uznało koronawirus za pandemię

Na świecie do tej pory odnotowano ponad 122 tys. zachorowań na COVID-19. Z powodu wirusa zmarło niemal 3,4 tys. osób, wyleczono z kolei prawie 67 tys.

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował dzisiaj, że koronawirus może być określany jako pandemia - przekazało BBC News.

- Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zarówno alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań. Dlatego sformułowaliśmy ocenę, że Covid-19 można scharakteryzować jako pandemię - podał szef WHO. Ghebreyesus dodał, że nadal powinniśmy zachowywać spokój i "być razem".