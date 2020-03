Minister rolnictwa zapewnia: Żywności w Polsce nie zabraknie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi wystosował apel do rolników: – Apeluję do rolników, aby wnioski o płatności bezpośrednie składali elektronicznie. Proszę o korzystanie z wydłużonych terminów składania oświadczeń i nie przychodzenie do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypominam, że jeżeli nic się nie zmieniło w uprawach wystarczy złożenie oświadczenia. Nie ma zatem potrzeby, by w ciągu najbliższych dwóch tygodni przychodzić do biur agencji.

– Walka z koronawirusem wymaga przestrzegania niezbędnych zaleceń służb sanitarnych oraz odpowiedzialności każdego z nas. Ta odpowiedzialność polega między innymi na unikaniu niepotrzebnych zgromadzeń ludzi oraz na ograniczeniu kontaktów do niezbędnego minimumn – wskazuje Ardanowski.