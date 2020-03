Karczewski: Apelujemy do marszałka o normalną pracę i wznowienie obrad

Pod pozorem walki z koronawirusem marszałek Grodzki próbuje zmienić regulamin Senatu w taki sposób, by moc stworzyć alternatywny ośrodek władzy dla rządu i sejmu. Nie ma na to naszej zgody – informuje wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski na Twitterze. Polityk zwrócił się do Marszałka Senatu z apelem o niewykorzystywanie epidemii koronawirusa do celów politycznych.

Dzisiaj popołudniu Senat rozpoczął 7. posiedzenie, na którym senatorowie mieli zająć się m.in. ustawą o przeniesieniu środków z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i nowelą wprowadzającą opłaty od napojów słodzonych oraz tzw. "małpek". Jak informował popołudniu marszałek Izby Tomasz Grodzki, zrezygnowano z punktów, które mogą poczekać. – Będzie tylko drobna zmiana, która umożliwi Senatowi szybkie procedowanie nad nowelą specustawy ws. koronawirusa – dodał marszałek. Po rozpoczęciu obrad doszło jednak do zamieszania. Jak relacjonował w rozmowie z mediami Grodzki, senatorowie PiS zerwali obrady, kiedy opozycja chciała pracować nad zmianami w specustawie dot. koronawirusa. Senatorowie PiS o zerwaniu obrad Po konferencji prasowej marszałka Grodzkiego, głos zabrali senatorowie PiS, w tym wicemarszałek izby Stanisław Karczewski, którzy przedstawili inną relację z wydarzeń w Senacie. Jak tłumaczył wicemarszałek Izby, politycy Platformy chcą wzbudzać niepokój i zakłócają pracę Senatu. – Nam zależy na tym, żeby państwo funkcjonowało – podkreślił Karczewski. Polityk zaapelował też do marszałka Grodzkiego, aby ten przyspieszył obrady, aby senatorowie mogli rozejść się do domu. Jak tłumaczył Karczewski, marszałek Senatu próbował dzisiaj zmienić regulamin Senatu, na co nie zgodzili się politycy PiS. – W ostatniej chwili, chcą (senatorowie PO – red.) zmiany regulaminu, takie która upoważni Senat do zmiany konstytucyjnej swoje roli. Nie może być tak, że Senat to miejsce gdzie się tworzy alternatywną politykę – tłumaczył wicemarszałek. – To zerwanie kworum nie było przeciwko specustawie (dot. koronawirusa – red.), tylko przeciwko bardzo brutalnym zmianom regulaminu, które mają jeden cel – Senat ma się stać alternatywnym miejsce rządzenia – dodał senator Marek Pęk.