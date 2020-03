Wiceminister zdrowia ws. marszałka Senatu: Powinien przejść kwarantannę

Przypomnijmy, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pomimo zagrożenia w związku z epidemią koronawirusa, wybrał się na urlop do Włoch. Polityk PO uważa, że nic wielkiego się nie stało. Grodzki zrobił sobie test na obecność wirusa. Wynik był negatywny.

W kwestii zagrożenia, jakie niesie koronawirus, marszałek Senatu wypowiedział się też na Twitterze. Polityk dokonał pewnego porównania, które wywołało kontrowersje.

"1. Jeśli zachorujemy na koronawirusa, 98-99% z nas wyzdrowieje (na dziś 5 zachorowań, 0 zgonów).

2. Na grypę podobnie (luty 2020->500 tys zachorowań!!! 20 zgonów).

3. Na raka zachoruje w tym roku 160 tys Polaków, umrze ok 100tys!!! Zagadka-które z tych trzech jest najgroźniejsze?" – napisał Grodzki (pisownia oryginalna) kilka dni temu.

Wirus z Wuhan

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia.

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.

W Polsce odnotowaliśmy już 68 pozytywnych testów na koronawirus. Jedna osoba zmarła.