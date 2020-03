Koronawirus w Warszawie. Ważna decyzja Trzaskowskiego

Obecnie w Polsce potwierdzono 68 przypadków zakażenia koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Dwa dni temu w środę rząd podjął decyzję, że do 25 marca zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola i żłobki. Swoją działalność ograniczają także muzea, teatry i kina.

W samej tylko Warszawie przebywa siedmiu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem Covid-19.

Teraz prezydent Warszawy poinformował, że zdecydował o zamknięciu do odwołania wszystkich miejskich pływalni, saun i siłowni.





"Do 25 marca zamknięte dla mieszkańców zostały także wszystkie Miejskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz Dzielnicowe Domy Kultury. Pracownicy OSiR-ów pracują na dotychczasowych zasadach. Kluby sportowe mogą prowadzić treningi i rozgrywać swoje mecze na obiektach" – dodał Trzaskowski w kolejnym wpisie.

Rośnie liczba ofiar koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia.

Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.