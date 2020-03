Koronawirus w Polsce. Jest reakcja abp Gądeckiego ws. mszy świętej

Jak dotąd w Polsce potwierdzono 68 przypadków koronawirusa. Niestety, w czwartek przed południem zmarła pierwsza osoba – pacjentka w szpitalu w Poznaniu.W obliczu zagrożenia związanego z pandemią, rząd polski zdecydował się na tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach. Polska jest - obok Czech i Słowacji - jednym z pierwszych państw w Europie, które się zdecydowało na taki krok.

Wprowadzony zostanie również zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym.Do tego komunikatu odniósł się abp Gądecki, który zaapelował do biskupów, aby wpłynęli na to, by podczas Mszy w kościołach nie przebywało więcej niż 50 osób.

"Stosując się do rozporządzeń organów państwowych (...) proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób" – przekazał hierarcha.