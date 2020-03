UE podzieliła środki na walkę z koronawirusem. Rekordowa suma dla Polski

Z unijnego funduszu o łącznej sumie 37,3 mld euro Polsce ma przypaść najwięcej - 7,4 mld euro. Środki mają wesprzeć państwa członkowskie w walce z koronawirusem i złagodzić wpływ epidemii na gospodarkę. Warszawa dostanie największą kwotę, bo jest największym beneficjentem polityki spójności.

Kwoty przewidywane dla poszczególnych państw UE zawarto w raporcie opublikowanym przez Komisję Europejską. Dokument sporządził Gert Jan Koopman, szef dyrekcji generalnej KE. Z wykazy wynika m. in., że spora część środków ma trafić też do Hiszpanii (4,1 mld euro), Włoch (2,3 mld), na Węgry (5,6 mld) i do Rumunii (3 mld).

Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań