Kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Liczba chorych wzrosła do 123 osób

Potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z woj. śląskiego (Bytom, Zawiercie), 1 osoby z woj. łódzkiego (Łódź) i 1 osoby z woj. lubelskiego (Biłgoraj).

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 123, w tym trzy ofiary śmiertelne.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 156 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 800 ludzi.