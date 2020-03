Komu Polacy ufają w obliczu epidemii? Duda deklasuje rywali

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Andrzej Duda. Urzędujący prezydent praktycznie zdeklasował rywali. W sondażu wskazało go 40,9 proc. badanych. Drugie miejsce zajmuje Kosiniak-Kamysz, na którego zagłosowało 11,17 proc. ankietowanych.

Kandydatka PO w wyborach Małgorzata Kidawa-Błońska uplasowała się dopiero na trzecim miejscu. Wskazało ją 9,82 proc. respondentów.

Na kolejnych miejscach znalazł się Krzysztof Bosak z Konfederacji (4,47 proc.), dalej był kandydat Lewicy Robert Biedroń (4,14 proc.), a ostatnie miejsce zajął prezenter TVN Szymon Hołownia (3,68 proc.).

Sondaż przeprowadziła agencja IBSP dla programu WP #Newsroom.

Koronawirus w Polsce

Na chwilę obecną łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 150, w tym trzy ofiary śmiertelne.

Przypomnijmy, że w Polsce od niedzieli zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza? Tymczasowo przywrócone zostają granic z państwami Unii Europejskiej (obostrzenia potrwają od 15 marca do 25 marca), zawieszone zostają loty międzynarodowe, a do Polski nie będą wpuszczani obcokrajowcy (z pewnymi wyjątkami). – Staramy się ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce – mówił premier Morawiecki. W ramach walki z koronawirusem również funkcjonowanie centrów i galerii handlowych zostanie ograniczone.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 151 tys. 363 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już niemal 6000 ludzi.