Gwiazda serialu TVP utknęła w Bangkoku. "To dla mnie piekło"

Jakiś czas temu aktorka razem ze swoim chłopakiem Wiktorem Ejryszewem, który jest scenarzystą oraz reżyserem wybrała się na urlop do Azji. urlop. Zdjęciami z wakacji chętnie dzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Już kilka tygodni temu wiadomo było, że w Azji panuje koronawirus. Iga Krefft pokazała na Instagramie, że przestrzega zaleceń i nosi maskę, ale nie ukrywała, że jej się to nie podobało. Aktorka nie zdecydowała się od razu wrócić do kraju. Kontynuowała urlop. Niektóre zamieszczane przez nią w sieci relacje wzbudziły duże kontrowersje – internauci uznali, że żartuje z epidemii.

Teraz, kiedy kolejne państwa, w tym Polska, zamykają swoje granice, aktorka i jej chłopak mają problem z powrotem do domu. W odpowiedzi na falę krytyki, Krefft napisałą: " Ludzie jesteście trochę too much niektórzy… Dostałam wiadomość, że mam za swoje, bo śmiałam się z koronawirusa. Jak tylko wyszła cała akcja z tym wirusem, pisałam maile do ubezpieczalni, czy możemy wrócić, pisałam do ambasady, pytałam wielu osób, bo się mega wystraszyłam" – wyjaśniła.

"Nie jestem typową celebrytką i nie mam tyle hajsu, żeby kupować kolejne bilety do Polski, ot tak. Na początku tego tygodnia stwierdziliśmy z rodziną, że trzeba to ogarnąć, bo może być trudno lada dzień, ale niestety, ani linie lotnicze, ani pośrednik nie raczyli odebrać telefonu" – pisze gwiazda TVP. "Wczoraj, jak się to wszystko okazało, to kolejna panika mnie ogarnęła. Jestem "kontrolfrikiem", więc takie sytuacje to dla mnie piekło. Jedyne co mnie ratuje, kiedy muszę sobie radzić z takimi nerwami, to wydurnianie się. Także nie dajcie się zmylić. Nagrywam durne filmiki na Insta, ale to, co wczoraj i dzisiaj po części też, przechodził ze mną Wiktor… Panikara jestem zawodowa… Naprawdę humor mnie trzyma przy życiu" – stwierdza aktorka serialu "M jak miłość".