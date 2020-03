UEFA przekłada Euro 2020 na przyszły rok

Polska pielęgniarka we Włoszech: Cmentarze są przepełnione

– Na początku wszyscy wzięli to trochę na śmiech, myślano, że to coś jak grypa, że przejdzie i będzie dobrze. Ale potem, niestety, zobaczyliśmy, jak nasi pacjenci odchodzą – relacjonuje pani Kornelia, polska pielęgniarka pracująca we...