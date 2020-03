Poważny sprawdzian dla rządu. "Długofalowo dla gospodarki to będzie gorsze niż koronawirus"

Prezydent Andrzej Duda na środę na godz. 10 zwołał Radę Gabinetową, na której będzie omawiany przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Pierwotnie Rada Gabinetowa miała się odbyć się we wtorek. Jednak po informacji, że minister środowiska Michał Woś jest zakażony koronawirusem, prezydent poinformował, że Rada Gabinetowa zostanie odwołana ze względów bezpieczeństwa. Teraz już wiadomo, że pozostali ministrowie nie są zarażeni wirusem.

Do tematu, który będzie przedmiotem rozmów, odniósł się na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski. Jego zdaniem, pakiet pomocowy dla polskich przedsiębiorców to "poważny sprawdzian dla rządu".

"U wielu z nich sytuacja jest tragiczna, bez systemowego wsparcia za miesiąc, dwa, będziemy mieć całą falę bankructw i bezrobotnych" – podkreślił. "Długofalowo dla gospodarki to będzie gorsze niż koronawirus" – ocenił.