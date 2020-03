Kanapki i napoje. Orlen pomaga kierowcom w przygranicznych korkach

Od wtorku w nocy wydano ponad 25 ton żywności i napojów. W czwartek dostarczone zostanie dodatkowo 6 tys. kanapek – informuje polsatnews.pl.

– W takich czasach Orlen musi być solidarny. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu wszystkich kierowców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na granicy. W większości to nasi klienci, bo stacje paliw mamy w Niemczech, Czechach na Litwie i Słowacji. Akcja prowadzona jest we współpracy z polskim rządem i przy wsparciu straży granicznej – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Akcję na granicy koordynuje Orlen Deutschland, spółka, która prowadzi sieć stacji paliw Grupy Orlen w Niemczech. Kierowcom dostarczane są kanapki, batony, wodę, soki i napoje energetyczne. Docierają one z Polski dzięki wsparciu straży granicznej. W akcję zaangażowane są też MSWiA i MSZ.

Nie są to jedynie działania Orlenu w obliczu epiedemii koronawirusa. Orlen Oil produkuje płyn do dezynfekcji rąk. Do końca marca na potrzeby m.in. Agencji Rezerw Materiałowych i stacji Orlen zostanie wyprodukowanych 2,5 miliona litrów płynu. Natomiast w kwietniu kolejne 4,5 miliona litrów. Trwają prace, aby tygodniowa produkcja z dwóch linii wynosiła 1,2 mln litrów.