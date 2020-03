Krytykuje rząd i apeluje do prezydenta. Konferencja prasowa Szymona Hołowni

Trzy dni temu w związku z koronawirusem kandydat na prezydenta Szymon Hołownia zawiesił swoją kampanię wyborczą i zaapelował o przełożenie wyborów. "Zawieszam dziś wyborczą agitację. Dość krygowania się, sprawdzania, co zrobią inni kandydaci, co robi PiS. Wypełniłem wszystkie ustawowe warunki, pozostaję kandydatem na prezydenta. Nie rezygnuję ze startu. Wrócę do regularnej kampanii, gdy tylko sytuacja się unormuje" – tłumaczy kandydat.

Przerwa w zawieszeniu kampanii?

Dzisiaj kandydat na prezydenta zorganizował konferencję prasową, na której krytykował przedstawiony wczoraj przez rząd pakiet antykryzysowy (wczoraj szef rządu wraz z ministrami przedstawił szczegóły pakietu nazwanego "tarczą antykryzysową").

– Zwracam państwa uwagę, że pakiet antykryzysowy, który wczoraj przedstawił polski rząd, w istocie nie jest jeszcze pakietem. Jest jednie zbiorem założeń, kierunków, w których taki pakiet mógłby iść z dołożonym do tego aparatem PR – mówił Hołownia podczas konferencji.

– Uważam że jak najszybciej powinno się te kierunki przełożyć na konkretne ustawowe rozwiązania, przede wszystkim po to, żebyśmy nie brnęli dalej w entuzjazmowanie się nad miarę tym, że udało nam się jednym ruchem powstrzymać wszystkie negatywne konsekwencje tego kryzysu, ale też żebyśmy nie krytykowali w czambuł, odnosili się do merytorycznych propozycji, a nie krytykowali dla samego krytykowania – podkreślił polityk.

– Na razie te kierunki, założenia, które zostały przedstawione, nie wywołały entuzjastycznej reakcji rynków i przedsiębiorców. Złoty jest dzisiaj tak słaby, jak nie był od lat. Wielu przedsiębiorców zadaje pytania, jak konkretnie będą wyglądać teraz ich firmy, jak będzie wyglądać ich życie – dodał Hołownia.

Następnie kandydat na prezydenta zaapelował do czterech najpoważniejszych kontrkandydatów Andrzeja Dudy, aby ci solidarnie wystąpili ws. przesunięcia terminu wyborów prezydenckich oraz warunków zawieszenia kampanii. – Władza, ta obecna powinna się na to zgodzić, bo jeżeli by się na to zgodziła, otworzyłoby się pole do potrzebnego dzisiaj konsensualnego działania, załatwiania spraw związanych z najważniejszą rzeczą, która dzisiaj leży na stole, a nie są nią wybory prezydenckie, a kryzys zarówno epidemiologiczny, jak i gospodarczy związany z tą panującą w naszym kraju i na świecie epidemią – stwierdził Hołownia.