Mimo wszystko nie PiS

"Mimo wszystko PiS" – tak najkrócej można by streścić tekst Rafała A. Ziemkiewicza "Konfederacja we mgle", w którym doradza partii Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, aby zrezygnowała z zasady trzymania równego dystansu wobec dwóch hegemonów sceny politycznej. I choć Rafał trafnie identyfikuje niektóre problemy Konfederacji, to wnioski wyciąga błędne, a opiera się na przesłankach sprzecznych z badaniami, które niedawno poznaliśmy.

Od tego ostatniego wątku zacznijmy. Mój redakcyjny kolega twierdzi – i na tym opiera swój wywód – że praktycznie nie istnieje przepływ z PiS do Konfederacji (czyli że partia ta jest dla wyborców PiS nieatrakcyjna) oraz że jej elektorat jest równie niestabilny jak przed wyborami w 2023 r., gdy Konfederacja poniosła – trzeba to tak nazywać – porażkę, osiągając połowę z wyniku, który dawały jej sondaże dwa, trzy miesiące przedtem.