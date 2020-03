Ekspert: Wirus jak gospodarka, rozwija się w ruchu. Pomoc rządu jest konieczna

Pakiet dla przedsiębiorców, tzw. tarcza antykryzysowa – jest konieczny, czy może są to niepotrzebne wydatki państwa?

Dr Marcin Roszkowski: W sytuacji, gdy mamy kryzys światowy, jak najbardziej taka pomoc jest konieczna.

Jednak nie brak opinii, że nie jest to kryzys pierwszy, ani ostatni.

Ten kryzys ma inne podłoże, niż kryzysy z poprzednich lat. Tak naprawdę kluczowym elementem dziś jest utrzymanie tkanki gospodarczej. Dużo łatwiej jest zmienić pracę, niż od nowa wybudować firmę, która z dnia na dzień może zbankrutować. Z dnia na dzień, bo na nieokreślony czas nagle traci klientów, traci produkcję, traci zbyt. Więc ta sytuacja jest rzeczywiście krytyczna. W czasie, w którym żyjemy, takiego kryzysu nie doświadczaliśmy.

Sytuacja jest wyjątkowa. Szczególnie, że próby ograniczania epidemii ten kryzys pogłębiają.

Najważniejsze jest oczywiście zdrowie i powstrzymanie koronawirusa. Pamiętajmy jednak, że wirus ten rozwija się jak gospodarka, a więc przez ruch. Zatrzymanie tego ruchu powstrzymuje epidemię, ale też bardzo mocno hamuje gospodarkę. Stąd ten rządowy pakiet jest koniecznością.

Są jednak opinie, że z jednej strony pomoc jest kosztowna, a z drugiej – niewystarczająca, bo składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ogóle powinny być na czas epidemii umorzone, a nie jedynie odroczone.

Składka na ZUS to jest zobowiązanie wobec państwa, tak jak podatki. I państwo ma tu pełną dowolność w ich odroczeniu, bądź umorzeniu. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że zatrzymanie państwa na miesiąc, czy dwa, to są miliardy złotych tygodniowo. Nie na każdy wydatek, czy rezygnację z wpływów państwo może sobie pozwolić. Pula przeznaczona na tarczę antykryzysową jest naprawdę ogromna. I miejmy nadzieję, że działania te w pierwszej kolejności pomogą nam zwalczyć epidemię, a w drugiej kolejności pozwolą na przejście suchą nogą przez czekający nas kryzys. Z czymś takim nie mieliśmy jeszcze do czynienia.