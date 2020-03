KGHM dostarczy 30 tys. litrów płynu biobójczego

30 tys. litrów płynu biobójczego nitrosept, produkowanego dziennie przez należącą do KGHM spółkę Nitroerg będzie od poniedziałku dostarczane do szpitali, placówek medycznych i publicznych. To będzie darowizna – poinformował prezes firmy Marcin Chludziński. To pierwsza partia płynu.

– Płyn nitrosept zaczęła produkować firma, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe. Nie posiadając linii, nie posiadając technologii, w 10 dni udało się to zrobić. W tej chwili wytwarza 30 tys. litrów na dobę. Zaczyna się konfekcjonowanie i rozsyłka. W pierwszej kolejności do szpitali, miejsc użyteczności publicznej, które sygnalizują deficyty tego środka. Wyślemy to w darowiźnie – wskazał Chludziński.

To jednak nie wszystko. Dodatkowo spółka przekazała budynki dla służb sanitarnych, uruchomiła laboratoria i zakupuje sprzęt z innych państw. KGHM przekazał resortowi zdrowia zapas masek ochronnych.