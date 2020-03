Tarcza antykryzysowa. Co najbardziej doceniają w niej Polacy?

Okazuje się, że ankietowanym najbardziej przypadły do gustu "państwowe dopłaty do pensji pracowników dla utrzymania miejsc pracy", to działanie otrzymało 46,8 proc. głosów. Jak zapowiadał prezydent, "dla wszystkich firm, które utrzymają miejsca pracy, państwo dopłaci do pensji pracowników do 40 procent średniego wynagrodzenia".

37,5 proc. badanych oddało głos na proponowane przez rząd odroczenie lub rozłożenie na raty składek ZUS bez opłat.

36,8 proc. wybrało odroczenie rat kredytów hipotecznych.

Na dalszych pozycjach znalazły się: wydłużenie terminów administracyjnych dla spraw urzędowych – 28,6 proc., odroczenie płatności za gaz i prąd – 25,1 proc., dłuższy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci – 24,8 proc.

11,6 proc. ankietowanych nie było w stanie wybrać najlepszych propozycji.