Rosja wypuszcza w świat fake news o Polsce. MSZ reaguje

„Polska nie zezwoliła na przelot rosyjskich samolotów przez swoją przestrzeń powietrzną z pomocą do Włoch. To podłość na poziomie polityki publicznej. Tym bardziej, że pomoc ta trafiła do kraju sojuszniczego UE i NATO. Rosja nie powinna od tej pory w żadnym wypadku wychodzić naprzeciw Polsce. W niczym” – czytamy we wpisie rosyjskiego senatora Aleksieja Puszkowa na Twitterze.

Nieprawdziwa informacja podana przez polityka została bardzo szeroko poruszona w rosyjskich mediach, a kremlowska agencja prasowa Sputnik przetłumaczyła ją na obce języki i rozesłała po świecie.

Do sytuacji odniosło się polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, stanowczo zaprzeczając treściom przekazywanym przez stronę rosyjską.

"Czas napięcia zw. z epidemią wykorzystywany jest także do rozbijania jedności europejskiej i transatlantyckiej (poprzez dezinformację). Żaden samolot lecący z pomocą dla Włoch nie został zablokowany. Polska przestrzeń powietrzna dla tranzytu jest otwarta. Bądźmy uważni!" – napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

– Polska przestrzeń powietrzna jest otwarta dla tranzytu. To kłamstwo, że nie chcieliśmy przepuścić rosyjskich samolotów – mówi w rozmowie z Onetem Paweł Łukaszewicz, rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Według ustaleń tego portalu, do Agencji nie wpłynął z Rosji żaden plan lotu, a to podstawowy element starań o zgodę na przelot tranzytowy.