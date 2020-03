Pakiet pomocowy: Ministrowie i prezes ZUS podali szczegóły

We wtorek na konferencji prasowej ministrowie: rozwoju, rodziny, finansów oraz prezes ZUS przedstawili założenia pakietu antykryzysowego dla gospodarki, związanego z epidemią koronawirusa.

Wsparcie dla firm

– Podejmujemy odpowiedzialne działania, które mają wspomóc pracodawców i pracowników. To wsparcie dla firm, niezależnie od ich wielkości – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Zależy nam na utrzymaniu miejsc pracy i żeby ten system działał sprawnie. Pracodawca oceni swoją sytuację, zobaczy czy w niektórych wydziałach nie musi zastosować przestoju ekonomicznego – tłumaczyła.

Minister zapowiedziała, że "pojawi się potężne wsparcie finansowe skierowane do konkretnych przedsiębiorców, szeroko rozumianych wszystkich branż".

Maląg oświadczyła, że pracodawca może obniżyć o 20 proc. wynagrodzenie i czas pracy pracownika, jednak nie mniej niż do pół etatu. Państwo i pracodawca biorą po połowie koszty obniżonego wynagrodzenia.

Podatki

Minister finansów Tadeusz Kościński stwierdził, że jednym z najczęstszym sygnałów od obywateli było odroczenie lub umorzenie należności podatkowych. – Obecnie firmy mogą występować do urzędu skarbowego o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu lub umorzenie podatków państwowych – poinformował.

Minister dodał, że co do deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, gdy zostaną złożone po terminie, czyli do końca maja. – Przesuwamy płatności zaliczek o trzy miesiące, czyli na 20 lipca. Organizacje pozarządowe będą mogły rozliczyć CIT do końca maja – powiedział.

Kościński poinformował, że tworzy się "fundusz przeciwdziałania COVID-19". – Ma otwarty charakter i będzie mógł być zasilony z budżetu państwa lub wolnych środków z funduszy celowych po to, żeby zapewnić jak najlepszą płynność budżetu – oświadczył.

Wakacje kredytowe

Z kolei prezes ZUS Gertruda Uścińska zwróciła uwagę na możliwości odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty długu, a nawet jego umorzenia.

– W tym tygodniu wprowadziliśmy uproszczony jednostronicowy formularz wniosku odroczenia terminu płatności. Jesteśmy do dyspozycji naszych przedsiębiorców, płatników składek. Okres zwolnienia ze składek będzie traktowany jako okres ubezpieczenia – powiedziała szefowa ZUS.

Dodała, że Komisja Nadzoru Finansowego podjęła działania, które umożliwiają wprowadzenie wakacji kredytowych czy przedłużanie kredytów obrotowych, aby polskie przedsiębiorstwa miały dostęp do finansowania.