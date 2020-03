Roman Giertych wzywa opozycję do zerwania Sejmu

W czwartek odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają zmienić regulamin, tak aby mogli głosować zdalnie. Na wariant wprowadzenia tych zmian drogą częściowo zdalną nie zgodziły się Koalicja Obywatelska i Konfederacja.

"Poparcie przez PSL i SLD regulaminu Sejmu jest koszmarnym błędem. Na takie zmiany można się zgodzić jedynie wtedy, gdy PiS wprowadzi stan wyjątkowy i wyłącznie działające do końca stanu wyjątkowego. Skoro nie ma stanu wyjątkowego, to niech Sejm pracuje normalnie" – uważa mecenas Roman Giertych.

Prawnik przekonuje, że zdalne głosowanie stwarza okazję do nadużyć. "Kto nam zagwarantuje, że PiS nie będzie fałszował wyników? Czy niektórzy nie pamiętają jak sfałszowano wynik głosowania anulowanego rzekomo z przyczyn technicznych? Opozycja powinna jutro zerwać quorum, aby zablokować zmiany" – instruuje.

Giertych przekonuje, że dążenia Jarosława Kaczyńskiego, by wybory prezydenckie przeprowadzić 10 maja, pokazują, że prezes PiS nie wierzy, iż rząd poradzi sobie z epidemią i kryzysem. "Bo gdyby w to wierzył, to uznałby wybory po epidemii za korzystne" – pisze.

Mecenas wzywa opozycję, by zerwała kworum w Sejmie do czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego i przesunięcia wyborów.