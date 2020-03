Kosiniak-Kamysz: Jak słyszę ze strony PO, że chce zakończenia wojenek...

Trwa posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie mieli zmienić regulamin izby, aby móc prowadzić obrady zdalnie. Kiedy rozpoczęło się posiedzenie, posłowie zajęli się jednak także innymi tematami – m.in. kwestią Tarczy Antykryzysowej.

"Nie przygotowaliście państwa na czas epidemii"

– My zgłaszamy swoją ustawę. Dobrowolny ZUS, zgłosiliśmy pakiet antykryzysowy, propozycję minimalnej pensji dla wszystkich pracowników. Nieoprocentowane kredyty z BGK. Szybki zwrot VAT. Pomoc dla pracowników i pracodawców. Ogarnąć się trzeba w tej sytuacji, a nie spierać o punkty proceduralne tylko i wyłącznie. Zróbmy użytek, że przyjechali tutaj posłowie. Zróbmy przerwę, jest projekt tarczy antykryzysowej skierowany przez rząd, on jest na razie tarczą tekturową, ale może być tytanową po wprowadzeniu naszych poprawek. To trzeba zrobić dziś, tu i teraz. Natychmiast po tym musi się spotkać Senat. Jutro posiedzenie Senatu – mówił lider PSL w Sejm.

– To jest test dla każdego z nas, Polaków, czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za siebie, za rodzinę, za najbliższych. Instytucje państwa zawiodły. Tu jest kilka słów prawdy do PiS-u. Nie przygotowaliście państwa na czas epidemii, kryzysu. Jeszcze nie tak dawno GIS mówił, że wirus jest w Chinach, a Chiny są bardzo daleko. Okazały się być jednak bardzo blisko. Nie przygotowaliście służby zdrowia, schematów postępowania i działań. To gigantyczne zaniedbanie – dodał polityk.

W swoim wystąpieniu Kosiniak-Kamysz skrytykował też Platformę Obywatelską. – Jak słyszę ze strony PO, że chce zakończenia wojenek, a sama za każdym razem szuka okazji do sporu politycznego i upolitycznienia. To nie jest dobra droga – stwierdził polityk.

– Z życzliwością chcę was przestrzec przed pójściem w tę stronę. Święte są regulaminy, a nie sprawy pracowników i przedsiębiorców. Zdrowie na pierwszym miejscu – dodał lider PSL.