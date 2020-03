"PO dokonała dramatycznego zwrotu". Kamiński uderza w Platformę

– W tym wszystkim dramatycznie smutnym wydarzeniem jest niezrozumiałe stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Platformy Obywatelskiej, która w nocy pomogła Prawu i Sprawiedliwości te skandaliczne zmiany przeforsować. Nie mogę tego zrozumieć – mówi polityk PSL w rozmowie z Onetem. Michał Kamiński ostro krytykuje Platformę Obywatelską za to, że poparła całą ustawę o tarczy antykryzysowej. – Nie mogę tego zrozumieć. Zastanawiam się, co spowodowało, że PO dokonała tego dramatycznego zwrotu i poparła PiS w swoich antydemokratycznych zachowaniach? – pyta wicemarszałek Sejmu.

– My, to znaczy Koalicja Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe o polską wolność będziemy walczyć i koniec. Szkoda, że musimy to robić bez Platformy Obywatelskiej – tłumaczy polityk.

Kamiński odniósł się także do zmian w Kodeksie wyborczym. W nocy z piątku na sobotę PiS zgłosiło poprawkę zmieniającą Kodeks wyborczy, która nad ranem została przyjęta przez Sejm. Poprawka zakłada, że głosować korespondencyjnie będą mogli wyborcy "podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych", a także ci "którzy najpóźniej w dniu wyborów skończyli 60 lat". Oznacza to, że nawet jeśli epidemia koronawirusa będzie trwać, zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie będą się mogłby odbyć.

– PiS posunęło się w swoim cynizmie tak daleko, jak chyba nikt się nie spodziewał. Pod pozorem walki z koronawirusem, wprowadzając zresztą daleko niewystarczającą i obarczoną potężnymi wadami ustawę, która rzekomo ma pomóc Polakom, PiS dokonuje zamachu na procedurę wyborczą i na polską wolność – zaznacza rozmówca Onetu.