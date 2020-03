"To już nawet nie jest śmieszne". To nagranie z Kidawą-Błońską trzeba zobaczyć

"Konstytucja ważniejsza od ludzkiego życia – powiedziała dziś na prezydium Sejmu Marszałek Kidawa-Błońska" – taką informację przekazała przed kilkoma dniami na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wypowiedź ta miała mieć związek ze sprzeciwem PO wobec zdalnego posiedzenia Sejmu.

O wypowiedź tę kandydatka PO na prezydenta została zapytana przez jednego z internautów. Nagranie obiegło sieć i jest szeroko komentowane. Wicemarszałek Sejmu nie uniknęła wpadki. "Czy naprawdę powiedziała Pani, że życie jest ważniejsze od konstytucji?" - przeczytała pytanie Kidawa-Błońska. –- Nie, tak nie powiedziałam. I chciałabym... – zaczęła odpowiadać polityk, jednak - jak można wnioskować z nagrania - osoba będąca po drugiej stronie kamery zwróciła jej uwagę. To jednak nie pomogło...

"To już nawet nie jest śmieszne" – skomentował dziennikarz "Do Rzeczy" Marcin Makowski.

"O matko MKB… 'nie powiedziałam, że życie jest ważniejsze od konstytucji. To nieprawda'. Bojkot wyborów przez MKB to nie wybór, to chyba konieczność. Za kilka kolejnych wpadek wyborcy zaczną bojkotować nie tyle wybory, co jej kandydaturę" – dodał z kolei Wojciech Wybranowski.

