Koronawirus w Polsce. Będą nowe obostrzenia

– Trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji w walce z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki ogłosi je we wtorek – zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. – Po ostatnim weekendzie widać, że na pewno należy wzmóc działania na rzecz przestrzegania już wprowadzonych przepisów, ale również trzeba rozważyć wprowadzenie dodatkowych regulacji. I z tym będzie jutrzejszy komunikat pana premiera związany – wskazał.

W tej chwili trwają jeszcze konsultacje z ekspertami oraz Ministerstwem Zdrowia. O szczegółach nowych obostrzeń poinformuje osobiście premier Mateusz Morawiecki. – Rząd stara się elastycznie reagować na istniejącą sytuację i tak naprawdę każdego dnia i każdego tygodnia, podsumowując dotychczasowe działania, wyciągamy kolejne wnioski i podejmujemy decyzje – powiedział Michał Dworczyk podczas briefingu prasowego.

Przypomnijmy: w ubiegłą środę wprowadzono szereg rozwiązań w walce z epidemią, które mają obowiązywać do 11 kwietnia.

Kogo nie dotyczy zakaz?

Obostrzenia nie obejmują: osób dojeżdżających do pracy, wolontariuszy zaangażowanych w zwalczanie epidemii, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, takich jak: zakupy, wykupienie lekarstw, wyjście do lekarza, opieka nad bliskimi czy wyprowadzenie psa.

Co ważne, przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. To obostrzenie nie dotyczy rodzin. Przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Co wolno, a czego nie

W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Cel? Transport publiczny ma nie być przepełniony.

W mszy św. lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Ograniczenia dotyczące liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, m.in. ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej, a także obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy.

Resort zdrowia podaje nowe dane

W poniedziałek przed godziną 15.00 MZ przekazało w komunikacie, że jest 79 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Nowe przypadki dotyczą: 25 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 19 osób z woj. małopolskiego, 12 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. opolskiego, 4 osób z woj. podkarpackiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 4 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. pomorskiego oraz 1 osoby z woj. zachodniopomorskiego.

W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 1984. Od początku wybuchu epidemii 26 osób zmarło.