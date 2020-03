ZNP chce odwołania kwietniowych i majowych egzaminów w szkołach

"W związku z pandemią COVID-19 szkoły zostały zamknięte w 165 krajach, a sytuacja ta dotknęła 1,5 mld uczniów oraz 63 mln nauczycieli i pracowników oświaty na całym świecie. COVID-19 wywołał także kryzys w edukacji i jako społeczność szkolna musimy zrobić wszystko, by zminimalizować jego negatywne skutki. Jednak naszym podstawowym zadaniem w tej chwili jest ochrona życia i zdrowia uczniów i ich rodzin oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Dlatego jako nauczyciele apelujemy o odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych" –pisze prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Szef Związku zaznacza, że organizacja egzaminów w obecnej sytuacji to duże zagrożenie dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

ZNP odnosi się także do rekrutacji na przyszły rok szkolny i akademicki: "Ministerstwo edukacji w porozumieniu z nauczycielami oraz przedstawicielami uczelni wyższych powinno jak najszybciej wypracować adekwatną do obecnych warunków i bezpieczną formę rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na studia w roku 2020".

Od 12 marca do 10 kwietnia, czyli świąt Wielkiejnocy, zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

Czytaj także:

Jak wygląda prawdziwy reżym w Europie, czyli dlaczego "The Guardian" i "New York Times" krytykują HiszpanięCzytaj także:

Przełom? "Mamy potencjalną szczepionkę przeciw koronawirusowi"