Szumowski: Jeżeli ograniczymy kontakty, mamy szansę uratować ludzkie życia

– Docierają do nas informacje z krajów Europy Zachodniej, od naszych partnerów. Sytuacja tam jest trudna i chcemy za wszelką cenę tego uniknąć. Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zarażeń i jednocześnie wypłaszczać krzywą zakażeń – mówił premier Mateusz Morawiecki na początku konferencji prasowej. Następnie szef rządu przedstawił listę nowym obostrzeń, które obejmą Polaków.

"Mamy szansę uratować ludzkie życia"

Po premierze głos zabrał minister zdrowia, który podkreślił, że tylko przestrzegając obostrzeń, możemy zatrzymać epidemię. – Obecnie codziennie widzimy 200, czasem 250 dodatkowych zachorowań osób, którzy zgłaszają się do nas i potrzebują pomocy – mówił Szumowski.

Jak tłumaczył minister, wszystkie modele dotyczące przebiegu epidemii mówią o podwajaniu co kilka dni tych przyrostów zachorowań i obecnie jedynie ograniczając kontakty międzyludzkie jesteśmy w stanie zatrzymać epidemię. – Jeżeli ograniczymy kontakty, mamy szansę uratować ludzkie życia, ale musimy ograniczyć je nie o połowie, ale musimy ograniczyć je o trzy czwarte, o 80 proc. – mówił Szumowski.

– Wtedy mamy szansę wyhamować wzrost liczby zmarłych z powodu wirusa – dodał polityk.

– To jest w tej chwili jedyna walka, to jedyne co możemy zrobić – tłumaczył dalej Szumowski. Minister tłumaczył także, że nowe obostrzenia to wynik m.in. informacji o spotkaniach młodzieży, która wychodziła z domu i w dużych grupach spędzała razem czas.

