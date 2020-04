"To byłby absurd". Stanowcze słowa ks. Isakowicza-Zaleskiego

Wciąż nie wiadomo, czy zaplanowane na maj wybory prezydenckie odbędą się w ustalonym terminie. – Jeżeli są warunki do tego, żeby chodzić normalnie do sklepu, to są i warunki do tego, żeby pójść do lokalu wyborczego, z zachowanie odpowiednich środków ostrożności – mówił podczas poniedziałkowej sesji "Q&A" na Facebooku prezydent Andrzej Duda. Choć opozycja domaga się ich przełożenia, Prawo i Sprawiedliwość szuka możliwości, aby mogły one dojść do skutku. Sposobem na to ma być złożony wczoraj w Sejmie projekt ustawy zakładającej możliwość głosowania korespondencyjnego. W wieczornym orędziu o szybkie procedowanie projektu zaapelowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z "Super Expressem" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Wybory powinny być przełożone na wiosnę 2021 r. W obecnej sytuacji nie wyobrażam sobie wyborów, wybory w maju to byłby jakiś absurd – ocenił.

Duchowny wyraża zdziwienie, że rząd nie wprowadził jeszcze stanu klęski żywiołowej. – Jeśli Kościół już zawiesza kilka rzeczy na czas epidemii, to tym bardziej wybory też powinny zostać odwołane – zaznacza.