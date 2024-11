Witold Tumanowicz komentował aktualne wydarzenia polityczne w programie Sedno Sprawy Radia PLUS. Poseł Konfederacji został zapytany o kandydatów na prezydenta Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, a także o kampanię prezydencką Sławomira Mentzena.

Tumanowicz: Druga tura nie musi być między Trzaskowskim a Nawrockim

Tumanowicz powiedział, że choć kandydaci KO i popierany przez PiS są faworytami, to druga tura Trzaskowski-Nawrocki wcale nie jest pewna. Parlamentarzysta zaznaczył, że pomiędzy nimi jest bardzo dużo przestrzeni w pierwszej turze, co mogą wykorzystać inni kandydaci, w tym Mentzen. W jego ocenie PiS-owi ciężko będzie szerzej wypromować Karola Nawrockiego, a manewr z Andrzejem Dudą jest nie do powtórzenia, ponieważ w 2015 r. społeczeństwo miało dosyć słabego prezydenta Bronisława Komorowskiego, co umożliwiło Dudzie zwycięstwo.

Tumanowicz przypomniał, że Mentzen objeżdża po kilkadziesiąt miejscowości miesięcznie i wyraził przekonanie, że kandydat Konfederacji będzie w stanie pozyskać część głosów z elektoratów centrum. Jego zdaniem kilkanaście procent dla Mentzena jest pewne, ale można zawalczyć o więcej. Ocenił też, że Nawrocki być może nie pozyska nawet wszystkich głosów wyborców PiS-u. Zwrócił w tym kontekście uwagę na kandydaturę Marka Jakubiaka.

Prowadzący Jacek Prusinowski zapytał, czy Konfederacja obawia się utraty głosów na rzecz Nawrockiego z uwagi na to, że jest on narodowcem. Tumanowicz odpowiedział, że nie przypomina sobie, żeby Nawrocki należał do którejś z organizacji narodowych, a dokładnie z jego poglądami dopiero musi się zapoznać.

Wybory 2025. Kto kandyduje?

Przypomnimy, że jako pierwsza swojego kandydata wskazała właśnie Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni objeżdża małe i średnie miejscowości, prezentując swój program. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki.

Start w wyborach ogłosili również poseł Marek Jakubiak oraz Szymon Hołownia z Polski 2050 który oznajmił, że jest "kandydatem niezależnym". W reakcji na te słowa Mentzen wyzwał marszałka Sejmu na debatę, ale ten odmówił. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, czy Polskie Stronnicy Ludowe poprze w wyborach Hołownię, czy zdecyduje się wystawić własnego kandydata.

Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. W głosowaniu członków PO i pozostałych ugrupowań współtworzących KO 22 listopada Rafał Trzaskowski dostał 74 proc. głosów, a Radosław Sikorski 25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Prezes IPN Karol Nawrocki nie należy do partii i został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". W trakcie swojego wystąpienia zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków.

Jeśli zaś chodzi o Lewicę, najczęściej pojawiają się nazwiska minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i senator Magdaleny Biejat.

Czytaj też:

Lewica niekoniecznie wystawi kobietę. Poseł wskazał "najlepszego kandydata"