Ochojska atakuje Kościół. "Był moją ostoją..."

"Słyszycie jak milczy Kościół w Polsce? @Prymas_Polski@EpiskopatNews Czy to milczenie ma oznaczać, że popiera zachowania obozu władzy wobec obywateli? Gdzie Kościół, który był moją ostoją. Że Kościół to my? To ja? JUŻ NIE. Nie podpisuję się pod jego obojętnością, brakiem wsparcia" – napisała Ochojska na Twitterze.

Jedna z internautek zamieściła komentarz, że Kościół robi bardzo wiele dla zażegnania kryzysu, jednak europoseł nie wycofała się ze swoich słów.

"Chciałabym, żeby w obliczu zagrożeń związanych z pandemią, niepewną sytuacją ekonomiczną i polityczną, kiedy łamane są moje prawa konstytucyjne Kościół stanął po stronie słabszych" – kontynuowała polityk. Ochojska jednak nie wytłumaczyła jakie jej "prawa konstytucyjne" są obecnie łamane.