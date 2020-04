Schetyna: Zobaczymy, czy Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona

Od kilku dni trwa spór w obozie Zjednoczonej Prawicy związany z zaproponowanym przez PiS projektem umożliwiającym głosowanie korespondencyjne w majowych wyborach prezydenckich. Od kilku dni media podają, że koalicjant PiS – Porozumienie Jarosława Gowina, nie zamierza poprzeć projektu Prawa i Sprawiedliwości.

Informację potwierdził w porannej rozmowie na antenie RMF FM poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

Czy taki pomysł oznacza rozpad Zjednoczonej Prawicy? – Zobaczymy, czy (Zjednoczona Prawica - red.) pozostanie zjednoczona – komentował sytuację w rozmowie z Beatą Michniewicz w radiowej Trójce Grzegorz Schetyna.

– Zobaczymy, co zrobi premier Gowin, jak będzie głosował, czy zrealizuje swoje oczekiwanie i nie pozwoli na to, żeby w warunkach pandemii, katastrofy doprowadzać, zgadzać się na wybory, korespondencyjne jeszcze dodatkowo. To będzie sprawdzian pierwszy w tym głosowaniu – dodał były lider PO.

