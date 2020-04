"Lizus!". Czarzasty ostro do Bosaka w studiu Polsatu

Podczas programu w Polsacie News, politycy rozmawiali o tarczy antykryzysowej przygotowanej przez obóz rządzący. Zjednoczoną Prawicę reprezentował poseł PiS Przemysław Czarnek. Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał go, czy ma jakieś informacje o nowych rozwiązaniach, które mogą być wprowadzone do tarczy antykryzysowej.

Jak podkreślił w odpowiedzi poseł PiS, rząd "pracuje 24 godziny na dobę". Czarnek w mocnych słowach odniósł się do krytyki kolegów z pozostałych partii. – To co słyszałem w pierwszej części programu, to jest rzeczywiście populizm i to skrajny – powiedział polityk PiS. – Z ust praktycznie niemal wszystkich uczestników naszego programu – dodał.

Wtedy na słowa Czarnka zareagował Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta. – Ja chyba jako jedyny się wyłamałem – podkreślił Bosak.

Tu lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie mógł powstrzymać się od złośliwości.

– Lizus! – skomentował słowa Bosaka Włodzimierz Czarzasty.