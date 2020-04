Sasin o stanie wyjątkowym: To byłaby kompletna ruina budżetu

Opozycja domaga się od rządu wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, co umożliwiłoby przełożenie wyborów prezydenckich o kilka miesięcy. Wicepremier Sasin nie kryje jednak rezerwy stosunku do tego pomysłu.

– Skala roszczeń byłaby niewyobrażalna (...) To są nieodpowiedzialne oczekiwania, to byłaby kompletna ruina budżetu, doprowadzilibyśmy do niewypłacalności Polski – mówi polityk.

Sasin podkreślił, że Poczta Polska jest w stanie przeprowadzić wybory w sposób korespondencyjny, a PiS będzie przekonywał inne siły polityczne do poparcia tego pomsyłu.

"Nieczystość intencji"

Jednocześnie Jacek Sasin krytycznie odniósł się do działań opozycji, która jednoznacznie odrzuca pomysły wysuwane przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

– W wypowiedziach i działaniach głównych aktorów po stronie opozycyjnej w ostatnich dniach, widać nieczystość intencji, bo rzeczywiście ta propozycja przesunięcia kadencji prezydenta o dwa lata, to była propozycja, z którą wyszedł lider PSL. Ona była dyskutowana. Dzisiaj lider PSL odrzucił tę propozycję Jarosława Gowina. Widać, że tak naprawdę chodzi o po pierwsze wywołanie awantury wokół wyborów, po drugie takie przesuwanie tych wyborów, aby ugrać na tym jak najwięcej politycznie – mówił gość radiowej Jedynki.