Liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła sto. Najwięcej w dwóch województwach

Emilewicz: Według mnie wyborów 10 maja nie będzie

– Moim zdaniem wybory 10 maja się nie odbędą, bo nie będzie to możliwe. Co nie zmienia faktu, że musimy przygotować procedury do wyborów korespondencyjnych, bo tego dziś potrzebujemy – powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz na...