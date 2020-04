Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Miliardy na pomoc w dobie epidemii

Schreiber zaznaczył, że rządowy projekt jest uzupełnieniem tzw. tarczy antykryzysowej i będzie służył określonemu celowi - ochronie miejsc pracy.

Polityk przekazał, że w uzupełnieniu tarczy znalazło się m. in. rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników i wydłużenie do trzech miesięcy wsparcia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.