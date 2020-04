Kamil Durczok chwali się, że łamie zakaz. "Łapcie nas, matoły"

Do 11 kwietnia obowiązują wprowadzone przez rząd obostrzenia dotyczące poruszania się. Zakazano między innymi wstępu do lasów i parków narodowych. Chodzi o ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Mimo licznych apeli pojawiają się osoby, które nie tyko łamią zakazy, ale jeszcze chwalą się tym w internecie.

"Idziemy z #dymitr pobiegać do lasu. A wy, matoły, nas łapcie. #durnezakazy" – oświadczył na Twitterze Kamil Durczok. Dymitr to imię psa, owczarka niemieckiego, który należy do dziennikarza.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 152 nowych przypadkach koronawirusa i o kolejnych 7 osobach zmarłych. Wszystkich zakażonych jest już 5000. Od początku wybuchu epidemii zmarło 136 osób.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział przedłużenie restrykcji na okres świąt Wielkanocnych. Szczegóły mamy poznać w czwartek, podobnie jeśli chodzi o tegoroczne matury i egzamin ósmoklasisty.

Za złamanie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa grozi mandat od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

