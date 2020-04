Koronawirus na Oddziale Psychiatrycznym w Kaliszu. "Wypisują nas do domu, boimy się"

O pierwszym przypadku koronawirusa na oddziale psychiatrycznym informowali sami pacjenci. – U jednej z osób stwierdzono koronawirusa. Wypisują nas do domów i każą przebywać w kwarantannie – powiedziała zdenerwowana pacjentka szpitala w rozmowie z lokalnymi mediami. – Jak możemy wrócić do swoich rodzin, skoro możemy być zakażeni? Nie zrobiono nam żadnych testów, boimy się – dodawała.

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu informuje, iż oczywiście wie o przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu w Kaliszu. Od soboty 4 kwietnia pacjenci odcinka, na którym doszło do zakażenia są objęci kwarantanną szpitalną. Żaden z tych pacjentów, jak zapewnił w rozmowie telefonicznej z Panią Inspektor Pan Artur Tarasiewicz, nie został wypisany do domu” – odniósł się do sprawy Sanepid.

We wtorek poinformowano o pozytywnych testach na obecność koronawirusa u dziewięciu kolejnych osób.

Decyzją sanepidu oddział został czasowo zamknięty i trwa tam kwarantanna. "Sytuację monitorujemy wraz ze służbami sanitarnymi" – napisano w lakonicznym komunikacie szpitala.

Jednocześnie szpital w Kaliszu postanowił w poniedziałek zaostrzyć procedury związane z przyjmowaniem pacjentów. "Każdy pacjent do hospitalizacji ma na wejściu obowiązkowo posiew na koronawirusa i rtg klatki piersiowej" – zapewnia lecznica.

To nie pierwsza trudna sytuacja w kaliskim szpitalu. Dwa tygodnie temu zamknięto najpierw oddział wewnętrzny, bo na chirurgii zmarł jeden z pacjentów, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. Zamknięty był też oddział kardiologiczny, bo jeden z lekarzy badał zakażonego pacjenta.

Czytaj także:

Wykryto koronawirusa u 38-letniej kobiety. Kwarantanna w szpitalu w WolicyCzytaj także:

MZ: W tej chwili w stanie ciężkim pod respiratorami jest 160 osóbCzytaj także:

Koronawirus w Polsce. Będzie specjalna aplikacja oceniająca ryzyko zakażenia