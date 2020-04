Kiedy epidemia osiągnie swój szczyt w Polsce? Amerykański instytut podał konkretny dzień

Z prognozy naukowców wynika, że szczytowy dzień, liczony pod względem ofiar śmiertelnych, przypadnie w Polsce na 24 kwietnia. Tylko tego jednego dnia z powodu zakażeń mogą umrzeć nawet 104 osoby.

Sami badacze jednak przyznają, że ich badania nie są pewne. Z prognozy wynika, że liczba zmarłych może wynieść od 13 osób aż do 202.

Naukowcy prognozują, że pod koniec kwietnia zacznie maleć liczba nowych przypadków zakażeń.

Z badań The Institute for Health Metrics and Evaluation wynika, że łączna liczba ofiar z powodu koronawirusa w Polsce wyniesie od 1233 do 2956 osób. Ośrodek badawczy twierdzi, że w szpitalach nie zabraknie łóżek, ani miejsc na oddziałach intensywnej terapii.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 152 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa i o kolejnych 7 osobach zmarłych. Łącznie zanotowano dotąd 5000 przypadków i 136 zgonów. Do tej pory 191 osób wyzdrowiało.

