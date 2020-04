Prezydent Duda: Aborcja niepełnosprawnych to po prostu morderstwo

Andrzej Duda w rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika ks. Jarosławem Grabowskim mówił m.in. o zbliżających się wyborach prezydenckich i głosowaniu korespondencyjnym.

– Uważam, że jest to rozwiązanie, które zapewniłoby bezpieczeństwo głosującym obywatelom. W jakimś sensie zwiększono w ten sposób możliwości uczestnictwa w wyborach, a więc jest to też wsparcie dla zasady powszechności wyborów. Gdyby takie rozwiązanie zostało przyjęte, to ułatwiłoby ono Polakom uczestnictwo w wyborach i w ogromnym stopniu zabezpieczyło ich także pod względem zdrowotnym – tłumaczył Andrzej Duda.

W wywiadzie prezydent odniósł się także do obywatelskiego projektu "Zatrzymaj Aborcję", który jest w Sejmie oraz wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej.

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji eugenicznej i uważam, że zabijanie dzieci z niepełnosprawnością jest po prostu morderstwem – stwierdził zdecydowanie Duda.

– Jeżeli projekt w tej sprawie znajdzie się na moim biurku, to z całą pewnością zostanie przeze mnie podpisany. Jestem zdania, że Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć wniosek grupy 119 posłów dotyczącego właśnie przesłanki eugenicznej – dodał prezydent.