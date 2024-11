"Zmieniliśmy wytyczne". USA potwierdzają

Biały Dom potwierdził, że Ukraina została upoważniona do ataku systemami ATACMS na terytorium Rosji.

"Według doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Kirby'ego, Waszyngton zmienił zasady użycia tych pocisków, upoważniając Kijów do atakowania niektórych celów głęboko na terytorium Rosji, takich jak obwód kurski" – opisuje serwis Business Insider. "Mogą używać ATACMS do samoobrony w razie nagłej potrzeby, a w tej chwili, co zrozumiałe, dzieje się to w rejonie Kurska. Zmieniliśmy wytyczne i udzieliliśmy im pozwolenia na użycie ich do uderzania w określone typy celów" – przekazał Kirby.

We wtorek ukraiński Sztab Generalny podał nowe dane dotyczące rosyjskiej inwazji. "Sytuacja na froncie pozostaje trudna. Wróg, wykorzystując swoją przewagę w sile roboczej i sprzęcie, bezlitośnie atakuje nasze pozycje. Ukraińscy obrońcy wytrwale powstrzymują atak okupantów i zadają wrogowi maksymalne straty. W sumie w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 191 starć" – czytamy w komunikacie.

Z kolei Instytut Badań nad Wojną informuje, że "Rosja postępuje na Ukrainie w najszybszym tempie od pierwszych miesięcy wojny".

Ukraińcy zaatakowali lotnisko w Rosji pociskami ATACMS

Analitycy z ukraińskiego projektu Kiberboroshno (CyberFlour) ustalili, że Ukraina wystrzeliła amerykańskie pociski balistyczne ATACMS z głowicami kasetowymi na lotnisko wojskowe w obwodzie kurskim w Rosji.

Według analityków, w nocy z 24 na 25 listopada ukraińskie siły rakietowe zaatakowały rosyjskie lotnisko lotnictwa taktycznego Kursk-Wostocznyj pociskami ATACMS.

CyberFlour opublikował materiały ukazujące detonację podpocisków, które są częściami dwóch pocisków M39 z głowicami kasetowymi, na terenie lotniska. Geolokalizacja pokazuje, że pociski zaatakowały parking samolotów, w tym samolotów bojowych. Obecnie nie wiadomo, czy maszyny znajdowały się tam w momencie ataku.

Jeden z rosyjskich blogerów wojskowych, który ma powiązania z Siłami Powietrznymi, również potwierdził atak pociskami balistycznymi. Twierdzi, że Ukraina wystrzeliła osiem rakiet, a Rosjanie podjęli działania bojowe przeciwko siedmiu. Jednak termin ten oznacza jedynie próbę przechwycenia, a nie zestrzelenia.

Rosyjska armia potwierdziła, że w stronę lotniska wojskowego w obwodzie kurskim leciało 8 pocisków. 7 z nich miało zostać przechwyconych.

