60 osób na mszy, na miejsce przyjechała policja

Do interwencji policji doszło w ubiegłą niedzielę, czyli w Niedzielą Palmową. Tego dnia, pomimo obostrzeń wprowadzonych przez rząd, do kościoła przyszło ok. 60 osób.

Tymczasem w uroczystościach religijnych może przebywać maksymalnie pięć osób oraz duszpasterze i służba liturgiczna.

Kiedy na miejsce przyjechała policja, duchownemu odprawiającemu mszę udzielono pouczenia. – Funkcjonariusze mogliby wystawić jedynie 500 złotych mandatu. Ze względu na znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm zdecydowano o skierowaniu wniosku o ukaranie do inspekcji sanitarnej – komentowała w rozmowie z „Super Expressem” asp. Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Sprawą zajmuje się teraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, które może nałożyć karę nawet w wysokości trzydziestu tysięcy złotych.