Szumowski: Szykujemy poluzowania. Jeśli gospodarka się załamie, będziemy mieli więcej zgonów z innych powodów

– Jeśli się gospodarka się załamie, będziemy mieli prawdopodobnie więcej zgonów związanych z nowotworami, chorobami sercowo-naczyniowymi, znacznie więcej niż te związane z COVID-em, więc tutaj jesteśmy w dramatycznej sytuacji, decyzji o stosunkowo powolnym, maksymalnie bezpiecznym, ale jednak uwalnianiu gospodarki, tak żeby ona funkcjonowała. To zresztą zapowiedziały różne kraje, które mają przecież też sporo zachorowań – stwierdził Łukasz Szumowski w Jedynce Polskiego Radia.

– Jak wiemy wszyscy, ekonomia z medycyną jest bardzo blisko związana. (...) To są naczynia połączone i na pewno jakieś formy poluzowania nastąpią. Pracujemy w tej chwili nad tym, żeby zrobić to w sposób możliwie najbezpieczniejszy, z pewnymi restrykcjami, jednak z jakąś ochroną choćby np. zasłaniania ust, która jest też stosowana w innych krajach – tłumaczył.

Zapowiedział również, że "niedługo" zostaną ogłoszone decyzje ws. ograniczeń.

– Nie przewidujemy żadnych nowych, drastycznych obostrzeń. Te, które wprowadziliśmy, jednak pokazują, że redukcja nastąpiła bardzo istotna. Dzisiaj mielibyśmy już 25 tysięcy przypadków, gdyby nie to, że takie obostrzenia były wprowadzone. Mamy 5 tysięcy. To pięciokrotnie mniej tak naprawdę niż moglibyśmy mieć, gdybyśmy żyli normalnie i spotykali się, więc to są obostrzenia, które są skuteczne, przynajmniej w części, natomiast gdybyśmy uwolnili wszystko na święta Wielkiej Nocy, mielibyśmy 30-40 proc. więcej, a to oznacza jeszcze gwałtowniejszy przyrost niż ten bez restrykcji – stwierdził minister zdrowia.