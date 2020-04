Dworczyk: We wtorek dzieci nie pójdą do szkół

Dworczyk był pytany, czy w Polsce zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

– Szereg krajów przyjęło rozwiązania, aby w miejscach publicznych nosić maseczkę, lub mieć po prostu osłonięta twarz, aby ograniczyć możliwość kropelkowania i potencjalnej emisji wirusa. O tym również będzie mówił i prof. Szumowski i pan premier. Ostateczne decyzje zapadną dzisiaj podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – poinformował Dworczyk.

Dopytywany o dostępność maseczek stwierdził, że jest ich coraz więcej. – Maseczek jest coraz więcej. Na rynku krajowe są produkowane maseczki jednorazowego i wielorazowego użytku. Jeśli chodzi o maseczki medyczne, to każdego dnia lądują samoloty w ramach mostu powietrznego, który został uruchomiony przez rząd między Chinami a Polską. Oczywiście cały czas zapewnienie wszystkich środków ochrony indywidualnej jest dużym wyzwaniem. Mierzy się z tym wyzwaniem nie tylko Polska, ale i cała Europa, cały świat – stwierdził.

Co dalej ze szkołami?

Szef Kancelarii Premiera odpowiedział również na pytania dotyczące szkół i egzaminów. – Dzisiaj również ta informacja zarówno dotycząca powrót dzieci do szkół, jak i terminu egzaminów zostanie przedstawiona. My staramy się zrobić wszystko, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się Polska i Europa, kraj funkcjonował, na ile to możliwe, normalnie. Stąd też prowadzone e-learning, stąd też przygotowania do matur i egzaminów ósmoklasisty – zaznaczał.

– We wtorek dzieci do szkół nie pójdą – podkreślił.

