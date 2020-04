Zamknięte szkoły, przesunięte matury. "Przedłużamy wszystkie regulacje, aby dalej ograniczać rozprzestrzenianie epidemii"

Jak mówił na początku konferencji prasowej premier, dotychczasowa strategia działania sprawdza się.

– Zdajemy sobie sprawę, że okres kwarantanny jest dla wszystkich uciążliwy. Mamy wiele analiz, że gdybyśmy nie stosowali tych nakazów i zakazów to bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Mielibyśmy nie 5,5 tys. zachorowań, a może 40 tys. i więcej – mówił Morawiecki. – Chcemy te obostrzenia kontynuować – dodał premier i wymieniał zakazy, które nadal będą obowiązywać.

Jak tłumaczył Morawiecki, o kolejny tydzień wydłużone zostają obostrzenia. dot. zamknięcia kin, galerii handlowych czy salonów fryzjerskich. – Na ten moment, o jeden tydzień, do 19 kwietnia, przedłużamy obostrzenia dot. galerii handlowych, kin, teatrów, wszystkich tego typu miejsc, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług. Dotyczy to też limitu osób w sklepach i kościołach – mówił premier.

Do 19 kwietnia przedłużono też ograniczenia dotyczące przebywania poza domem dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Oznacza to, że osoby poniżej 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

– O dwa tygodnie, do 26 kwietnia przedłużamy zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego, a także ruchu kolejowego międzynarodowego. Podtrzymujemy również zamknięcie granic, sanitarne kontrole na granicach i obowiązkową kwarantannę – mówił dalej Morawiecki.

Premier dodał, że również ograniczenia dot. imprez masowych obowiązują do odwołania. Jako jedni z pierwszych w Europie wprowadziliśmy ograniczenie imprez masowych.

Możliwe, że niektóre obostrzenia będą funkcjonowały jeszcze dłużej. Chcemy po świętach przedstawić bardzo dokładnie przemyślany plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej.