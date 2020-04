Dziennikarz TVN do Kidawy-Błońskiej: Czy myślała pani choć przez chwilę, żeby się z wyborów wycofać?

Dziennikarz TVN24 zapytał kandydatkę PO na prezydenta Małgorzatę Kidawę-Błońską o to, czy choć przez chwilę myślała o tym, aby wycofać swoją kandydaturę. – A czy pan o to pyta wszystkich innych kandydatów? – zapytała wicemarszałek Sejmu. – Jeżeli ja apeluję o bezpieczeństwo dla wyborców to jest mój obowiązek. Ja mam pytanie do innych kandydatów, którzy mówią, że dla nich ważne jest bezpieczeństwo Polaków i przestrzegania prawa i Konstytucji: czy oni w takich wyborach zrobionych w tym terminie i w taki sposób wezmą udział. Bo ja jestem odpowiedzialna – dodawała Kidawa-Błońska.

Odpowiadając na pytanie kandydatki PO Grzegorz Kajdanowicz stwierdził, że "zapewne zapytałby kandydatów, ale żaden z nich nie powiedział, że zawiesza kampanię i nie wezwał do bojkotu wyborów". Dziennikarz stwierdził, że u innych kandydatów widzi determinację, nie zaś wezwanie do bojkotu wyborów. – Pani potencjalny wyborca, bo miała pani ich całkiem sporo, bo była pani faworytką do drugiej tury mogli pomyśleć: to mam głosować na panią czy nie, skoro zawiesza kampanię i wzywa do bojkotu – mówił Kajdanowicz.

– Zacytował pan pana Hołownię, ja z oszustami w ogóle nie siadam do stołu – podkreśliła Kidawa-Błońska. Kandydatka PO na prezydenta podkreśliła, że prawo i konstytucja mają dla niej ogromne znaczenie. – Ja chcę grać na uczciwych zasadach, nie będę się posuwała do takich zachowań, że będę grała na jego zasadach, bo to jest nie fair. To jest zbyt poważna sprawa wybór prezydenta, żeby udawać, że się coś robi. Nie mogę prowadzić kampanii, więc nie będę udawać, że ją robię. Miałam świetnie wymyślony pomysł na kampanię, niestety, przyszła pandemia i trzeba to było wszystko zweryfikować, ale jest takie trudny czas, że mówienie, że robię kampanię jest nieprawdą, nie mogę oszukiwać wyborców. Miałam wiele sygnałów: pani miała odwagę powiedzieć, że w takich warunkach nie przeprowadza się wyborów – wyjaśniła Kidawa-Błońska.