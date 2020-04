"DGP": Jest projekt nowej tarczy. Rząd planuje wsparcie dla samorządów

Szykowana nowelizacja to m.in. efekt wielu tygodni próśb i nacisków ze strony lokalnych władz o to, by rządowe programy pomocowe objęły także je same. Jak widać, apele te poskutkowały – opisuje "DGP". Według informacji dziennika, projekt ustawy czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt wprowadza np. możliwość "nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19". W podobny sposób złagodzona ma być reguła fiskalna ograniczająca zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że samorządy będą mogły wydać dodatkowe pieniądze i zaciągnąć nowe zobowiązania, które nie pogorszą ich wyników finansowych – pod warunkiem, że to operacje finansowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Jak wskazuje "DGP", uelastycznione zostaną też zasady wydawania pieniędzy, które władze lokalne pozyskują z tzw. "korkowego", czyli pieniędzy pozyskiwanych z koncesji na sprzedaż alkoholu. Nowela zakłada, że środki te będzie można wydać na działania "związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych". O sześć miesięcy wydłużone mają być też zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia.

Kolejne propozycje to mechanizmy pomocowe ze strony państwa – np. o możliwość zwiększenia rezerwy subwencji przekazywanej władzom lokalnym z budżetu centralnego. Nowela obejmuje zmiany w zakresie janosikowego. Rząd proponuje wprowadzenie "możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych". Raty wpłat, przypadające w maju i czerwcu 2020 r., płatnicy będą mogli uiścić w drugim półroczu 2020 roku.

Inne zmiany to m. in.: wydłużenie o rok (do końca 2021 r.) terminu na osiągnięcie minimalnej liczby punktów ładowania i tankowania CNG (czyli nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych); umożliwienie kontynuowania przygotowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym budowlanych poprzez cyfryzację procedur planistycznych oraz "odwieszenie" niektórych terminów w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych, a także związanych przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie linii kolejowych dróg publicznych, gospodarki wodnej, budowli przeciwpowodziowych i lotnisk publicznych; wprowadzenie możliwości jednostronnej, czasowej zmiany zadań dotychczas wykonywanych przez pracownika przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym prezydenta miasta na prawach powiatu.

Pierwsze rozwiązania przyjęte w ramach pakietu antykryzysowego weszły w życie 1 kwietnia. W tym tygodniu Sejm przyjął kolejne rozwiązania, które teraz musi zaaprobować Senat.